马英九再吁蔡英文登太平岛鼓舞民心士气

台湾前总统马英九在社交平台发文再次呼吁即将卸任的总统蔡英文登陆太平岛宣示主权，以鼓舞民心士气。

马英九星期一（3月25日）在脸书写道，他近日看到国安局在立法院报告指出，蔡英文若要登太平岛，必须根据南中国海区域政情复杂化与情势军事化的现况，评估飞航安全与维安问题。若这两个结构性问题无法解决且降低不确定因素，现阶段不建议蔡英文前往。

马英九认为，这种说法并不成立，质疑前总统陈水扁或他本人当年登太平岛难道没有飞航安全与维安问题？他相信，如果陈水扁跟他可以处理这个问题，蔡英文应该也可以，技术上并不构成问题。

马英九指出，他先前公开呼吁蔡英文登临太平岛，因为这是“中华民国的领土，中华民国总统都有责任与义务守护”。然而，国安局在立法院的说法，大概意味着蔡英文应该不会去太平岛了。

马英九表明，基于前任总统对现任总统的尊重，他已尽言责，也会尊重蔡英文的决定。但从台湾利益角度来看，总统是否登岛视察着实重要。因为台湾对太平岛的态度要明确，岛上官兵及台湾民心士气也要鼓舞。“总统不登岛，国家利益与民心士气都会受到影响”。

马英九提到，2016年1月28日，他在第二任总统卸任前四个月登临太平岛。当时某友邦曾表示反对，但他不为所动，因为在南中国海宣达主权，以及发表“南中国海和平倡议”，对整体区域的正面效应更重要。所谓“不为利诱，不为势劫”，他期待蔡英文能再慎思亲临太平岛，维护台湾利益与民心士气。

马英九曾在今年1月于脸书发文，呼吁蔡英文效仿陈水扁和他，登太平岛宣示主权。国民党立院党团也发出相同呼吁，在看到台外交部长吴钊燮和国安局长蔡明彦均建议蔡英文不宜在现阶段登岛，因此已安排在5月16日登岛视察。