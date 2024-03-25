港保安局长指西方企图将香港一国两制角色模糊化

香港保安局局长邓炳强星期一（3月25日）批评部分西方政治人物就《基本法》第23条立法断章取义与进行恶意批评，并指西方企图将香港的一国两制角色模糊化、去功能化。

综合香港01和《星岛日报》报道，邓炳强在香港新城电台节目上说，如果有国家要关闭香港驻当地的经贸办，最终都是相关国家的利益受损，是很蠢的决定，因为经贸办的作用是促进经贸往来，其实双方都有好处。

美国众议院外委会去年11月推进《香港经济贸易办事处认证法案》。这项法案将要求行政部门重新评估香港驻美经贸办公室是否应继续享有特殊外交待遇和豁免权。如果国务卿认证驻华盛顿、纽约和旧金山的三个香港经贸办不应再继续享有这些外交待遇，香港经贸办将在180天内停止运作。

律政司司长林定国则在新城电台节目上被问到，是否会担心西方对香港实施新一轮制裁。林定国回答，政府已经有应对方案，不宜公开具体详情，并说对于外国政客的不友善的行动已不感到奇怪。

香港立法会早前通过俗称《基本法》23条立法草案的《维护国家安全条例草案》后，外界关注这会否引起欧美国家新一轮对香港的制裁。据悉，建制派政治人物已做好被制裁的准备，包括安排好资产，以及短期内避免踏足美国。

至于香港传媒引述外国批评23条立法，是否犯法，林定国回应时说，真诚工作的新闻工作者无须过虑，媒体报道西方对香港不友善的言行可让社会了解情况，保持警觉，有效应对，并鼓励新闻界公平公正报道外界对香港的看法。