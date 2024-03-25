胡润富豪榜：钟睒睒连续第四次成为中国首富

胡润研究院星期一（3月25日）发布最新胡润全球富豪榜，农夫山泉董事长兼总经理钟睒睒连续第四次成为中国首富。

据澎湃新闻报道，胡润发布的榜单显示，中国减少了155名十亿美金企业家，至814名，仍然位居世界第一。中国十亿美金企业家总财富近19万亿元（人民币，下同，约3.55万亿新元）比去年下降15%。

此外，中国千亿级企业家有27名，比去年减少九名。

上榜中国富豪中，241人的财富相比去年增长，其中有55人是新面孔，新面孔数量居全球第三。702人的财富比去年减少，其中208人落榜。80人的财富保持不变。

根据榜单，70岁的农夫山泉董事长兼总经理钟睒睒财富比去年缩水9%，以4500亿元连续第四次成为中国首富，排名全球第21位，下降六位。

44岁的拼多多创始人黄峥财富比去年增长71%，即1600亿元，是今年中国财富增长最多的企业家，以3850亿元首次晋升为中国第二，上升三位，排名全球第24位，上升15位。

排名中国第三的是53岁腾讯首席执行官兼联合创始人马化腾，财富比去年下降10%至2500亿元，排名全球第36位，下降五位。

涨幅最大的企业家包括，凭借AI的发展，游戏公司米哈游37岁的蔡浩宇，财富增长210%至670亿元，半导体公司寒武纪39岁的陈天石，财富增长120%至160亿元；来自台湾的广达电脑75岁的林百里，财富增长180%至605亿元；面膜公司敷尔佳60岁的张立国，财富增长90%至135亿元。

与此同时，中国的新能源和房地产企业家过去一年财富缩水不少，总部位于福建的电池制造商宁德时代的曾毓群财富缩水900亿元，万达的王健林家族财富缩水72%至300亿元，旗下万达商管大部分股份已被冻结；碧桂园的杨惠妍家族财富缩水60%至440亿元。京东的刘强东、章泽天夫妇财富下降500亿元至495亿元。