蓝白两党周三联手为镜电视调阅小组开展攻防

台湾在野的国民党（蓝）和民众党（白）立委将在星期三（3月27日）立法院交通委员会讨论镜电视调阅专案小组运作要点草案时展开新一轮攻防。

综合台湾《中国时报》和东森新闻云等报道，国民党和民众党立委3月11日在立法院交通委员会以6比5的表决结果，决议成立“镜电视申设及后续弊案争议”调阅专案小组。

立院交委会国民党籍召委陈雪生星期一（25日）说，蓝白立委私下互动良好，调阅小组召集人拟请民众党立委林国成出任。

蓝白立委将共提运作要点，交委会可望在27日通过镜电视调阅小组运作要点，正式组成调阅专案小组调查镜电视筹设争议。

不过，民进党立院党团总召柯建铭星期天（24日）说，大法官释字729号说得很清楚，他以“马王政争”为例，指司法中案件不可行使调阅，而且调阅对象是民间公司，与体制、宪法不合。

柯建铭举例，2013年时“马王政争”（时任总统马英九与时任立法院长王金平之间的政治斗争事件），他要调阅时任检察总长黄世铭和马英九的通联记录，了解两人是否勾结监听立院、毁宪乱政，不断地政治操作，只要调出他们的通联记录就能真相大白。当时国民党就马上声请释宪，说该案已在司法诉讼中不能调阅，就是大法官释字729号解释，民进党予以尊重。

大法官释字729号于2015年5月针对立法院得否调阅检察机关之侦查卷证做出解释，解释文认为，检察机关代表台湾进行犯罪的侦查与追诉，基于权力分立与制衡原则，且为保障检察机关独立行使职权，对于侦查中的案件，立法院自不得向其调阅相关卷证。