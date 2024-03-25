中国工信部长：外商投资企业是中国产业链供应链重要组成

中国工业和信息化部部长金壮龙星期一（3月25日）形容外商投资企业是中国产业链供应链的重要组成，并说工信部将落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，鼓励外商投资企业及其设立的研发中心承担重大攻关项目。

据中国21经济网报道，金壮龙在中国发展高层论坛上说，外商投资企业是中国产业链供应链的重要组成，在华营业收入和利润已经分别占到中国规模以上工业的20.4%和23.4%，进出口占中国进出口总额的30.2%，在稳定中国工业增长和推动高质量发展中发挥着重要作用。

展望未来，金壮龙说，工信部将不断扩大高水平开放，落实全面取消制造业领域外资准入限制措施，深化与世界各国企业互利合作，共同推动产业链供应链优化升级。

金壮龙介绍，工信部将积极支持外资企业在华设立研发中心，与国内企业联合开展技术研发和产业化应用，鼓励外商投资企业及其设立的研发中心承担重大攻关项目，为各国科学家、企业家、投资人赴华创新创业提供更加优质的服务和保障。工信部也将支持中外企业加强合作，加快先进适用数字技术、产品和解决方案在中国转化落地。

他也强调，面对复杂严峻的形势，迫切需要坚持以开放求发展，深化交流合作，推动全球价值链、供应链更加完善，共同培育市场需求，为促进全球经济循环、助力世界经济增长、增进各国人民福祉作出贡献。工信部将坚定不移维护产业链供应链的公共产品属性，以实际行动深化产业链供应链国际合作，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的全球产业链供应链体系。

此前，中国总理李强在中国发展高层论坛向上百名全球商业领袖信心喊话，强调中国宏观政策仍有充足发力空间，并承诺将稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界。