中国防长董军会见柬陆军司令：深化战略沟通提升合作质效

中国国防部长董军会见到访的柬埔寨陆军司令毛索潘时强调，双方应该深化战略沟通和提升合作质效。

据中国国防部官网消息，董军星期一（3月25日）在北京八一大楼会见访华的柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令毛索潘。

董军指出，中柬两国领导人就发展军事合作达成重要共识，落实好这些共识是两军的共同责任。近年来，两军各领域合作保持高水平，陆军在团组互访、联演联训、院校交流等方面合作成果丰硕。

董军强调，双方应进一步深化战略沟通、用好合作机制、提升合作质效，为维护地区和平贡献力量。

中方新闻稿引述毛索潘说，他感谢中方长期以来为柬方提供的帮助，并表示柬坚定不移支持中方坚定维护自身核心利益，愿与中方携手努力，不断巩固加强包括陆军在内的两军务实交流合作。

另据柬华日报报道，应中国人民解放军陆军司令李桥铭邀请，柬埔寨王家军副总司令兼陆军司令毛索潘于3月25日至29日对中国进行正式访问。

在北京访问期间，毛索潘将拜会中国国防部长董军，并与陆军司令李桥铭就加强两军合作举行双边会谈，双方将致力于支持两国全面战略伙伴关系不断发展、构建柬中共同命运作出贡献。

据悉，毛索潘此次将对北京、南京、上海等城市进行访问，柬埔寨人民党主席洪森助理、柬华理事总会常务副会长方灿成随团出访。

中国原海军司令董军去年12月获任命升任国防部长，填补去年3月被免职的前防长李尚福留下的空缺。柬埔寨王家军第70旅司令毛索潘则在去年8月获委任接替已出任首相的洪马内，成为新任陆军司令。