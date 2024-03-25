中国公安打击“灵修”类非法培训 收缴违法所得逾2亿人民币

中国公安机关近年来依法打击查处借“灵修”等旗号从事非法培训活动的公司机构，2018年以来，已收缴违法所得逾2亿元人民币。

中国警察网星期天（3月24日）消息称，2018年以来，中国公安共侦破77起重点案件，依法刑事处理269人，收缴违法所得2.17亿余元（人民币，下同，约4100万新元）。

消息称，各地公安机关紧盯涉嫌违法犯罪的“灵修”类非法培训活动，组织专门力量，深入开展工作，依法查处了一批打着“心灵疗愈”“激发潜能”“外星文明”“能量改命”等旗号从事非法培训活动的“灵修”类组织。

2019年以来，广东、陕西、江苏、福建、云南、山东等地公安机关相继依法查处了“佛山恩多恩心理咨询有限公司”“西安拉比天堂企业管理咨询有限公司”“苏州圣德天下文化传播有限公司”“心扬升生命文化咨询有限公司”“国际黄金时代团队”“普贤洲心理咨询”等“灵修”类非法培训机构。

涉案骨干分别因非法经营罪、利用迷信破坏法律实施罪、诈骗罪、强奸罪等罪名，被判处有期徒刑五到17年。

具体犯罪方式，公安部有关部门负责人介绍，“灵修”类非法培训活动盗用心理学、成功学和现代科技概念，编造设计课程，宣扬通过所谓灵性修炼，与神交流、塑造灵魂、提升灵性、蜕变生命、开发潜能、增财治病等歪理邪说。通过封闭培训，采用切断外界联系、催眠洗脑、心理暗示、自我否定、教义填灌等方式实施精神控制。

同时，这些非法培训以加盟、分销、进阶乃至传销等手法发展人员，聚敛巨额钱财。有的非法培训活动还对学员实施非法拘禁、强奸、猥亵等人身侵害，以身心解放为名搞集体淫乱活动，对群众身心健康、家庭财产安全和社会和谐稳定构成重大威胁和潜在危害，人民群众反映强烈。个别学员因被精神控制，甚至拒医拒药、自残自杀。