萧美琴访欧 台总统府：传达台欧是民主同盟信息

台湾候任副总统萧美琴应欧洲智库邀请，访问捷克、波兰及立陶宛等国。台湾总统府发言人林聿禅说，萧美琴此行是为传达台湾与欧洲各国是民主同盟，希望能加强民主供应链等各层面合作的信息。

综合中央广播电台和《太报》报道，林聿禅星期一（3月25日）在记者会上回答媒体提问时说，萧美琴是应欧洲议会及欧洲多个智库邀请，前往访问及发表演说。

林聿禅说，台湾与欧洲多国近年来在多项领域的互动大幅提升，萧美琴此行是为强调台湾作为印太地区负责任的一份子，将持续深化与理念相近伙伴在民主供应链等各层面的合作，共同守护全球及区域的安全与繁荣。“她在这次行程里面主要是想跟欧洲表达台湾跟欧洲是民主同盟，以及也希望欧洲可以更理解台湾在维护区域和平稳定的立场是很坚定的。”

有媒体提问时称，外界解读萧美琴是以准副总统身份，邀请访宾出席5月20日举行的就职典礼。

林聿禅回应，萧美琴此次出访没有触及此事，并强调这项工作正由台湾外交部及相关单位规划与进行，待准备好后便会向外界说明。

台湾外交部星期天（3月24日）发布新闻稿称，萧美琴应欧洲智库邀请，访问捷克、波兰及立陶宛等国，期间曾与捷克参议院议长韦德齐与众议院代理议长巴图谢克、立陶宛国会议长希米利特，以及波兰参议院副议长卡敏斯基等人会面，同时与各国国会友台小组成员，以及波海三国立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国会外委会主席互动交流。