中使馆促菲律宾停止侵权挑衅重回对话正轨

中国驻菲律宾大使馆对菲方派船只进入仁爱礁附近海域实施运补提出严正交涉，并敦促菲方停止侵权挑衅，重回对话正轨。

中国驻菲律宾大使馆星期一（3月25日）在官方微信公众号发文，发表上述言论。

中使馆指出，菲方上星期六（23日）违反自身承诺，不顾中方事先坚决反对和警告，执意派一艘运补船和两艘海警船擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）附近海域，企图向仁爱礁非法坐滩军舰运送建筑物资，对该军舰进行维修加固。

中使馆表示，中国海警依法依规实施规制、拦阻、驱离，成功挫败菲方图谋，处置合理合法、专业规范。

中使馆称，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权；并强调中方在南中国海的主权和权益是在长期历史过程中形成的，有充分的历史和法理依据。

中使馆还说，“所谓的2016年南海仲裁裁决是非法的、无效的”，中方不接受、不承认所谓裁决，也不接受任何基于裁决的主张或行动。

中使馆说，敦促菲方立即停止侵权挑衅，展示诚意，回到对话协商的正确轨道，以实际行动与中方一道共同维护南中国海和平稳定，“如菲方一意孤行，中方将继续采取坚决措施维护自身的领土主权和海洋权益”。

菲律宾国防部长德奥多洛（Gilberto Teodoro）星期一挑战中国将中方在南中国海的主权诉求提交国际仲裁。

中国海警上星期六指控菲律宾船只闯入有主权争议的仁爱礁，对其采取管制措施。中国国防部星期天（24日）要求菲方停止可能导致冲突和局势升级的挑衅行动和言论，并强调中国海警拦阻、驱离向在仁爱礁坐滩军舰运送物资的菲律宾船只合理合法。

菲律宾国家安全顾问阿诺星期天说，中国海警前一天向菲运补船发射高压水炮，造成三名菲军人受伤。美国国务院上星期六谴责中国海警行为，日本和欧盟驻菲大使也对中菲在南中国海的新一轮争执表达关切。

阿诺星期一就此事召集高级安全官员开会，准备向总统小马可斯提出建议解决争端。菲外交部星期一宣布，已就中国海警周末的攻击性行为召见中国大使馆临时代办，并指示菲驻北京使团就中国海警的攻击性行为向中国外交部提出正式申诉。