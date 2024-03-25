中国两年来超2万所幼儿园关停

随着中国生育率不断下滑，官方数据显示中国过去两年来的幼儿园数量，减少了超过2万所。

第一财经报道，根据中国教育部公布的数据，2023年中国共有幼儿园27万4400所，其中普惠性幼儿园23万6400所，占中国幼儿园的比例为86.16%。数据显示，2022年中国共有幼儿园28万9200所，比上年减少5610所，下降1.90%。

这意味着两年来中国幼儿园数量减少了2万零400所。其中，2023年减少1万4800所。

根据第一财经，近年来中国生育率的下滑，导致能够上幼儿园的孩子数量骤减。从历年出生人口变化看，全面二孩政策实施后，2016年和2017年的出生人数都超过1700万人，尤其是2016年达到1883万人。但进入到2018年，二孩效应减弱，当年出生人口为1523万人，2019年为1465万人，2020年为1200万人。

也就是说，整体来看，出生人口下滑对幼儿园产生的大幅度影响，从2023年开始。2023年在园幼儿数量比上一年减少幅度达11.55%。

数据显示，2021年出生人口为1062万人，2022年为956万人，2023年为902万人。报道称，以此推算，接下来幼儿园招生将继续面临冲击。

中国出生人口的下滑，也影响当地多家医院的产科服务。根据路透社看到的通知，包括浙江东部和江西南部在内多个省份的医院，在过去两个月内陆续宣布停止产科服务。

江西赣州市第五人民医院3月6日在官方微信号发布公告称，根据医院学科发展规划，自3月11日起停止产科服务。此前，浙江江山市中医院1月19日也在官方微信号宣布，自2月1日起不再开展包括平产、剖宫产等产科业务。

另据澎湃新闻报道，广东惠州惠康医院、福建莆田的秀屿区东峤镇卫生院，以及山东青岛市黄岛区第二中医医院，都在过去几个月内宣布停止产科分娩服务。