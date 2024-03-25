中国多所高校吁毕业生勿仅盯着考研考公

中国高校毕业生人数节节攀升，同时许多毕业生选择考研究生或公务员，多所高校3月初发出倡议书，提倡毕业生积极就业，不要只关注考研考公。

据央广网星期一（3月25日）报道，中国教育部数据显示，2024届中国普通高校毕业生规模预计达1179万，同比增加21万。

根据新华社，2024年中国大学应届毕业生人数是2008年大学应届毕业生人数的两倍多。

据公务员考试网数据，2024年国考报名总人数超291万人，再创新高。教育部消息显示，2024年全国硕士研究生招生考试全国报考人数为438万，相比2023年下降了30余万。

浙江理工大学大学生就业与创业指导中心今年2月在公开信中呼吁毕业生，不要“只盯着升学考公考编”，要“积极响应国家号召，服务国家战略”，并且投身到中小微企业或基层就业，报考特岗教师、三支一扶、西部计划等基层服务项目，到部队建功立业等。

此外，安徽师范大学生命科学学院、福建师范大学经济学院等高校也发出类似倡议书。

关于大批毕业生选择考公务员的原因，北京科技大学招生就业处相关负责老师认为，大学生实践不多因此对于职业和工作环境并不了解，以及一些学生父母对于体制内单位的推崇，对当下就业市场新变化新机遇不了解和不接受。

中国国家统计局3月20日公布的数据显示，2月份不含在校生的16至24岁青年失业率为15.3%，大幅高于同期全国城镇调查失业率。