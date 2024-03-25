江西：省级原则上不再举办中等职业学校

中国江西省官方公布，省级原则上不再举办中等职业学校，相关学校从2024年起停止招生。

江西省教育厅星期天（3月24日）在官方微信号发布《省属职业学校技工院校资源优化整合工作答记者问》，其中，江西省职业学校技工院校资源优化整合工作机制工作专班负责人提到，省级原则上不再举办中等职业学校，相关学校从2024年起停止招生，现有在校生按照现行模式培养至毕业。省教育厅、省人社厅将分别牵头对各自管理的职业学校、技工院校教育资源进行优化整合，加强办学资源统筹利用，逐步扩大高职教育招生规模，提升办学质量。

负责人也说，原则上，省属职业学校划转省教育厅管理（其中，副厅级高职学校划转为省政府直属，省教育厅代管），省属技工院校划转省人社厅管理。中央驻赣单位举办学校、承担特殊人才培养任务学校、中央文件要求不得改变隶属关系的学校，保持现行管理体制不变。

另据澎湃新闻报道，江西省属职业学校技工院校资源优化整合工作动员部署会上星期四（3月21日）在南昌召开。江西省委常委梁桂在会上强调，要加强政策宣讲，注重转承衔接，做好风险防控，啃下院校整合的“硬骨头”。要强化考核评价，优化资源配置，深化协同创新，牵住管理改革的“牛鼻子”。要完善人才需求调查和发布制度，健全专业动态调整机制，下好专业布局的“关键棋”。

同时，要推动制度建设“标准化”、绩效管理“常态化”、内部治理“规范化”，夯实办学治校的“硬实力”。要围绕企业需求，善用市场机制，加强校企合作，打通产教融合的“中梗阻”。

根据江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅审核确定的2023年具有中等职业教育招生资格的学校名单，2023年，江西具有中等职业教育招生资格学校382所，其中教育部门主管的学校263所，包括中职学校220所，高职学校（五年一贯制）41所，本科院校（五年制师范定向生）两所，人社部门主管的学校119所。