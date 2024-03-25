李家超：承办国际文化高峰论坛展现香港是东西文化桥梁

由西九文化区管理局主办的2024首届香港国际文化高峰论坛星期一（3月25日）揭幕，香港特首李家超在论坛揭幕致辞时说，这是香港历来最大规模的国际文化峰会，展现香港长期以来作为东西方文化的桥梁。

综合《星岛日报》和香港电台等报道，李家超说，香港是世界上同时拥有中国和全球优势的城市。在国家“十四五”规划下，港府高度重视推动香港成为国际文化枢纽。

李家超指出，当局将向电影发展基金及创意智优计划注资，支持电影、艺术、设计等不同范畴的项目，鼓励世界级演艺作品在香港长期上演，同时也支持更多本地艺团和艺术家，到香港以外的地区演出。

李家超提到，他很高兴看到西九文化区管理局与世界不同艺术和文化机构合作，签署超过20项谅解备忘录和文化合作协议，相信可为香港表演艺术团体、艺术家和年轻人，创造宝贵机会，拓宽他们的创作视野。

李家超介绍，本月是艺术三月，其中巴塞尔艺术展香港展会将于星期四（28日）开幕，云集来自世界各地的240多家艺廊，参展数量较去年增加近四成。

他说，第48届香港国际电影节也将于星期四开幕，第二届流行文化节将于4月举行，6月将是首届中国文化节开幕式，10月将举行第四届粤港澳大湾区文化艺术节。

李家超还说，当局今年将推出首届香港时装设计周，这将成为香港文化、创意和旅游业的旗舰计划，香港正在成为亚洲的艺术、文化和活动之都。