蓝营立委驳斥滞留大陆金门钓客属人质外交

对于外界质疑滞留中国大陆的金门胡姓男钓客属于人质外交的说法，金门县国民党籍立委陈玉珍予以驳斥，并称在她居中协调后，大陆初步同意她与上述钓客的家属赴陆探视。

综合台湾《自由时报》和东森新闻云报道，两名金门钓客吴姓男子和胡姓男子3月17日不顾大雾出海钓鱼后失联，3月18日被大陆海警在福建围头湾海域寻获。在滞留大陆五天，吴姓男钓客获得福建当局安排在上星期六（23日）返回金门。

在迎回吴姓男钓客后，陈玉珍就赶赴厦门拜访大陆官方、联系相关单位，以了解能否安排胡姓男钓客的家属赴陆探视。陈玉珍这趟三天两夜大陆行程均在福建，也与北京保持密切联系，希望协助胡姓钓客尽早返回金门。

针对外界质疑胡姓男钓客滞留大陆未被放行，属于人质外交的说法，陈玉珍星期一（25日）受访时笑称，“完全是胡说八道，哪里是什么人质外交？”

陈玉珍说，整起事件只是单纯的海上意外事件，大陆方面协助救援后，还妥善照顾吴、胡两名钓客，协助他们联系家人报平安。大陆方面日前也让吴姓钓客率先返回金门，种种举动都是释出善意的表现。

陈玉珍指出，如果不是胡姓钓客未如实说明他的军人身份，需要多些时间进一步核实，他也早就回到金门了。她建议台湾和大陆政府都要持续释出善意，才不会给胡姓钓客返回金门增加难度。

陈玉珍透露，大陆方面原则上已同意胡姓钓客家属的探视诉求，至于何时动身赴陆则要尊重家属的想法，也要确认大陆方面的安排。胡姓钓客目前人没事，每天都会给家里打电话报平安。