中联部部长刘建超出访新加坡四天

应外交部长维文医生邀请，中共中央对外联络部部长刘建超本星期一开始对新加坡进行四天（3月25日至28日）正式访问。

外交部星期一（3月25日）傍晚发文告说，刘建超的访问建立在新中双边高层互访，以及政府之间、人民之间和党际之间多层面交流的良好势头上。刘建超此访也将提供良好契机，再次确认双边关系的良好进展，并就共同关心的地区和国际问题交换意见。

访新期间，刘建超将和我国总理李显龙、副总理兼财政部长黄循财和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰会面。维文将设晚宴款待刘建超。

刘建超也将在3月27日出席通商中国与《联合早报》共同主办的“慧眼中国对话”并发表演讲，主题为“挑战与愿景：变革中的亚洲未来”。

今年60岁的刘建超是资深外交官，历任中国外交部新闻司司长、驻菲律宾大使、驻印度尼西亚大使、外交部部长助理等职务。

他在2015年转入反腐败领域，出任国家预防腐败局专职副局长（副部长级），曾在2017年以国家预防腐败局副局长、中共中央纪委国际合作局局长的身份访问我国三天。

他当时到访我国外交部、律政部、总检察署、贪污调查局、国际刑警全球大厦等，并与我国官员进行交流。

刘建超2022年出任中联部部长后也曾访问我国，并与副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰会面。他也与总理公署部长、教育部兼外交部第二部长孟理齐博士及国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖共进早餐。