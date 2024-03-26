湖南政协原副主席易鹏飞一审被判无期

中国湖南省政协原副主席易鹏飞涉嫌受贿、滥用职权，被判处无期徒刑。

据中国央视新闻报道，广西壮族自治区柳州市中级人民法院星期一（3月25日）一审公开宣判湖南省政协原副主席易鹏飞受贿、滥用职权案，对被告人易鹏飞以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以滥用职权罪判处有期徒刑五年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对易鹏飞受贿犯罪所得及孳息，依法予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。

经法院审理查明，易鹏飞在2003年至2023年利用担任湖南省原发展计划委员会副主任、怀化市市长、娄底市市长、郴州市委书记、湖南省政协副主席等职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在工程承揽、企业经营、职务提拔等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合8140万余元人民币（约1519万新元）。

2019年4月至2020年10月，易鹏飞担任郴州市委书记期间，在招商工作中明知有关公司所要求的土地出让优惠政策违反国务院禁止零地价和变相返还土地出让金的规定，且在有关人员明确提出反对意见的情况下，擅自决定违规返还土地出让金，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，情节特别严重。

柳州市中级人民法院认为，易鹏飞的行为构成受贿罪、滥用职权罪，受贿数额特别巨大，滥用职权情节特别严重，均应依法惩处。

鉴于易鹏飞到案后如实供述自己的罪行，主动交代监察机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实，部分受贿犯罪是未遂，认罪悔罪，积极退赃，大部分赃款赃物已追缴到案，依法可以从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，今年62岁的易鹏飞是湖南益阳人，是中共二十大后的湖南省“首虎”。

易鹏飞在湖南任职多年，1983年从湖南财经学院毕业后进入湖南省计委工作，15年间从科员升至主任助理，2000年任湖南省发展计划委员会副主任，四年后任省发展和改革委员会副主任。

2008年起，易鹏飞先后任怀化市委副书记、市长，娄底市委副书记、市长，2015年任郴州市委书记，2018年任湖南省政协副主席。

2023年2月，易鹏飞被官宣落马，同年7月被通报开除中共党籍和公职，最高检一个月后对他作出逮捕决定。去年10月，中国国家监察委员会调查终结易鹏飞涉嫌受贿、滥用职权案，交由广西壮族自治区柳州市中级人民法提起公诉。