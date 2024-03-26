中国足协原主席陈戌源被判无期徒刑

中国法院星期二（3月26日）以受贿罪，对中国足协原主席陈戌源判处无期徒刑。

据中国央视新闻报道，湖北省黄石市中级人民法院上午对陈戌源受贿案一审公开宣判，对被告人陈戌源以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其受贿违法所得依法予以追缴，上缴国库。

陈戌源被控从2010年至2023年，先后利用担任上海国际港务（集团）股份有限公司总裁、董事长、中国足球协会换届筹备组组长、中国足球协会主席等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在项目承揽、投资经营、赛事安排等事项上提供帮助，非法收受他人给予的钱款共计折合人民币8103万余元（1512万新元），其中400万元未实际取得。

法院认为，陈戌源的行为构成受贿罪，数额特别巨大。其在中国足协任职期间，为多个足球俱乐部和地方足协在赛事安排、联赛晋级、裁判判罚等事项上谋取不正当利益，严重破坏足球领域公平竞争秩序和行业生态环境，给国家足球事业造成严重损害；为他人谋取职务提拔、调整，具有酌定从重处罚情节。

法院也说，鉴于其受贿400万元是未遂；到案后如实供述自己罪行，主动交代监察机关尚未掌握的部分受贿犯罪事实；揭发他人犯罪行为，经查证属实，具有立功表现；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款已全部追缴，依法可以对其从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

除了陈戌源案之外，中国法院也将在星期二对另外四起足球领域腐败案进行宣判，即曾任中国足球协会副主席的中国田径协会原主席于洪臣受贿案，中国足球协会原常务副秘书长兼国家队管理部原部长陈永亮受贿、行贿案，中国福特宝足球产业发展公司原总经理、中超联赛有限责任公司原总经理董铮受贿案，以及武汉全民健身中心原副主任刘磊受贿、行贿案。