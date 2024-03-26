网红校长王树国任福耀科技大学校长

刚刚卸任西安交通大学校长的中国“网红校长”王树国，担任福耀科技大学校长。

据“福州市福耀高等研究院”微信公众号消息，福耀科技大学（暂名）第一届理事会第二次会议星期一（3月25日）召开，福耀玻璃集团创始人、福耀科技大学理事会理事长曹德旺主持会议。

会议同意梅宏院士辞去福州市福耀高等研究院院长/福耀科技大学（暂名）校长职务；会议征得王树国同意，聘请他担任福州市福耀高等研究院院长/福耀科技大学（暂名）校长，曹德旺现场签署了给王树国的邀约函。

公开资料显示，王树国出生于1958年10月，研究生学历，博士学位，教授。曾任哈尔滨工业大学副校长，黑龙江省科技厅厅长、党组书记等职。

2002年3月，王树国任哈尔滨工业大学校长；2014年4月任西安交通大学党委常委、校长；2017年5月任西安交通大学党委副书记、校长，直至今年3月卸任。

王树国担任西安交大校长期间曾留下不少感人瞬间，也被称为“网红校长”。

2020年11月，西安交大原党委书记张迈曾卸任时，和校长王树国洒泪拥别，白发苍苍的两人双双哭红了眼睛，相关图片引发网友热议。

2023年7月2日，西安交大2023届研究生毕业典礼突遇大雨，校党委书记卢建军为正在致辞的王树国撑起了雨伞。现场视频显示，正在脱稿致辞的王树国衣服已被雨水打湿，卢建军撑开伞来到其身后，几秒后才被王树国注意到。这一幕也曾在网络刷屏。

在上述毕业典礼上，王树国寄语毕业生一要具有家国情怀，二要具有坚韧不拔的毅力，三要具有敢为天下先、敢闯敢试的开拓创新精神。

王树国今年3月卸任西安交大校长时，中国多个视频号发布了王树国离开学校的视频。视频中，王树国向众多西安交大师生三鞠躬。师生夹道送别王树国，王树国也频频向师生挥手告别。

据福州新闻网报道，福耀科技大学是一所民办非营利性新型应用研究型高水平大学，由曹德旺创办的河仁慈善基金会出资举办，福州市政府提供一定资金及建设管理支持，并对学校进行一定监管。

曹德旺此前接受中国媒体采访时曾称，福耀科技大学的招生分数目标将是中国前五名大学分数的平均分，意即比肩清华大学、北京大学、复旦大学、上海交通大学等中国顶尖高校。