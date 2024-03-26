李强：今年以来中国经济回升向好态势巩固增强

中国总理李强星期一（3月25日）分别与国际货币基金组织总裁格和世界银行行长会面时强调，今年以来中国经济回升向好的态势巩固增强。

据新华社报道，李强当天上午在人民大会堂会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）时说，当前世界经济复苏依然缓慢，中国提出今年国内生产总值增长5%左右的目标，这是对世界经济的重要利好。今年以来，中国经济回升向好的态势不断巩固增强，实现良好开局，为完成全年经济社会发展目标打下坚实基础。

李强强调，从长远看，中国经济具有制度、市场、产业、人力资源和创新优势，长期向好的基本面没有改变也不会改变。中国将坚定不移推进高水平对外开放，更好促进同各方的互利共赢。

格奥尔基耶娃则在社交平台X（前称推特）写道，两人的会面富有成效，在会上讨论了全球经济前景、中国为抓住高质量增长机遇而进行的改革，以及进一步深化国际货币基金组织与中国之间的伙伴关系。

李强在与世界银行行长彭安杰（Ajay Banga）会面时说，今年以来，中国经济回升向好的态势巩固增强。中国愿同各国加强合作，将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，继续深化重点领域和关键环节改革，更好维护公平竞争，保护各类企业合法权益，促进贸易投资自由化便利化，同世界分享发展机遇。

格奥尔基耶娃和彭安杰都在北京出席中国发展高层论坛。李强早前在论坛开幕式向上百名全球商业领袖信心喊话，强调中国宏观政策仍有充足发力空间，并承诺将稳步推进制度型开放，不断以更高水平的开放链接世界。