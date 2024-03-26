中国田协原主席于洪臣被判处监禁13年

中国田径协会原主席于洪臣涉嫌受贿，被判处监禁13年。

综合中国央视新闻客户端和人民日报客户端报道，湖北省黄石市中级人民法院星期二（3月26日）一审公开宣判中国田径协会原主席于洪臣受贿案，对被告人于洪臣以受贿罪判处有期徒刑13年 ，并处罚金200万元（人民币，下同，约37万2500新元）；对其受贿违法所得依法予以追缴，上缴国库。

经法院审理查明，于洪臣在2010年至2023年先后利用担任国家体育总局足球运动管理中心副主任、中超联赛有限责任公司董事长、中国足球协会副主席、党委书记、国家体育总局田径运动管理中心主任、中国田径协会副主席兼秘书长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为相关单位和个人在公司经营、联赛晋级、职务竞聘等事项上提供帮助，非法收受他人给予的钱款共计折合2254万余元，其中350万元未实际取得。

黄石市中级人民法院认为，于洪臣的行为构成受贿罪，数额特别巨大。其利用职务便利为多个足球俱乐部在联赛保级、赛事活动、裁判判罚、球员转会等事项上谋取不正当利益，严重破坏足球领域公平竞争秩序和行业生态环境，给国家足球事业造成严重损害；为他人谋取职务提拔、调整，具有酌定从重处罚情节。

鉴于于洪臣受贿350万元是未遂；到案后如实供述自己罪行，主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实；认罪悔罪，受贿赃款部分追缴，依法可以对他从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

于洪臣今年1月被控时已在庭上认罪。

此前，中国足球协会原主席陈戌源涉嫌受贿，被法院判处无期徒刑。除陈戌源和于洪臣案外，中国法院星期二也将对中国足球协会原常务副秘书长兼国家队管理部原部长陈永亮受贿、行贿案，中国福特宝足球产业发展公司原总经理、中超联赛有限责任公司原总经理董铮受贿案，以及武汉全民健身中心原副主任刘磊受贿、行贿案进行宣判。