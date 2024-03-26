美议员穆勒纳尔将任众院美中战略竞争特委会主席

美国共和党籍众议员穆勒纳尔将接替同党议员加拉格尔，出任众议院美中战略竞争特别委员会主席。穆勒纳尔目前是委员会成员。

据路透社报道，众议院议长约翰逊（Mike Johnson）星期一（3月25日）在声明中宣布，任命穆勒纳尔（John Moolenaar）出任上述委员会主席。

美中战略竞争特别委员会在共和党去年掌控众议院后设立，并由加拉格尔（Mike Gallagher）担任主席。加拉格尔上星期宣布，将在4月19日辞任众议员。

美中战略竞争特委会没有立法权，但在加拉格尔的领导下备受外界关注。议员们通过特委会，就如何应对中国对美国经济和国家安全构成威胁提出建议。

来自共和与民主两党的多名特委会工作人员告诉路透社，他们乐观地认为，任命穆勒纳尔出任特委会主席，是两党在中国课题上继续合作的积极信号。

一名助手称，穆勒纳尔的想法与加拉格尔对特委会的愿景非常一致，并补充说穆勒纳尔特别关注与中国之间的经济竞争，并力挺美国制造业。

穆勒纳尔负责的选区位于密歇根州，而密歇根州是美国主要汽车制造商的所在地。这些制造商早前告诫华盛顿，国内制造业可能受到潜在廉价中国电动汽车进口浪潮的重大打击。穆勒纳尔已连同其他议员敦促美国政府调高现有针对中国车辆征收的27.5%关税。

另据美国之音报道，在中国议题上，穆勒纳尔多次主张采取立场较强硬的政策。他最关注的议题之一是中国电池公司国轩高科的美国子公司在密歇根州梅科斯塔郡建设电池材料工厂的计划，并时常发声批评国轩的电池投资项目，是反对该项目的领军人物。

穆勒纳尔今年2月曾与加拉格尔和几名议员一同访问台湾。访问团当时与正副总统蔡英文和赖清德会面。