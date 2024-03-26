中使团批欧盟不是当事方对中国合法维权妄加非议

中国驻欧盟使团回应欧盟涉南中国海事件言论时，批评对方不是问题的当事方，对中国合法维权妄加非议。

中国驻欧盟使团发言人星期二（3月26日）在官网就欧盟对外行动署发言人涉南中国海声明以答记者问形式，作出上述回应。

发言人称，菲律宾上星期六（23日）不顾中方坚决反对，再次违背自身承诺，派一艘运补船和两艘海警船非法侵闯仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）邻近海域，企图运送建筑物资，对坐滩仁爱礁的军舰进行维修加固，以达到建设永久哨所、实现永久非法侵占的目的。中国海警不得不采取必要执法措施，现场操作正当合法，专业克制，无可非议。

发言人强调，包括仁爱礁在内的南沙群岛是中国固有领土。仁爱礁“无人无设施”的现状是《南中国海各方行动宣言》的明确要求，也是南中国海和平稳定的基础。菲方不断突破现状、挑起争议、言而无信、激化局势，是造成仁爱礁问题的根源。

发言人批评，欧方不是南中国海问题当事方，有关声明对中方正当合法的维权行动妄加非议。中方对此表示强烈不满和坚决反对。

发言人指南中国海仲裁案“违背‘国家同意’这一国际法基本原则，其裁决是非法的、无效的，没有任何拘束力，是一场彻头彻尾的政治闹剧”。南中国海的航行自由从来都不是问题，每年10万艘以上的商船航经该海域，至今没有一艘商船遇到阻碍。

发言人说，中国始终致力于坚定捍卫自身领土主权和海洋权益，同时致力于同地区国家一道维护南中国海和平稳定，并敦促欧方“认清事实真相，秉持客观公正，切实尊重中方主权、领土完整和合法权益以及地区国家为南海和平稳定付出的努力”。

欧盟对外行动署发言人上星期六（23日）在官网发表声明，就当日发生在南中国海的事件表示担忧，称中方行为威胁地区安全稳定，呼吁中方尊重南中国海仲裁案裁决及相关国际法和规则，确保航行自由。

中国海警上星期六指控菲律宾船只闯入有主权争议的仁爱礁，对其采取管制措施。菲律宾则称，其运补船遭中国海警船反向拦截、发射高压水炮，双方险些相撞，菲方船只严重受损、人员受伤。