习近平与洪都拉斯总统就中洪建交一周年互致贺电

中国国家主席习近平星期二（3月26日）与洪都拉斯总统卡斯特罗互致贺电，庆祝中洪两国建交一周年。

据中国外交部官网消息，习近平指出，去年3月，中国同洪都拉斯建立外交关系，开启双边关系新篇章。去年6月，洪国总统卡斯特罗对中国进行国事访问，双方举行会谈并达成重要共识，为双边关系发展指明方向。

习近平说，建交一年来，双方秉持相互尊重、平等互利、共同发展原则，推动双边关系实现高水平起步。“洪方坚定奉行一个中国原则，我对此表示高度赞赏”。

习近平强调，事实证明，中洪建交是顺应历史潮流作出的正确政治决断，符合两国和两国人民根本利益。“我高度重视中洪关系发展，愿同卡斯特罗总统一道努力，以两国建交一周年为契机，巩固相互支持，拓展全方位合作，共同谱写中洪关系更加美好未来”。

根据中方新闻稿，卡斯特罗说，建交一年来，洪都拉斯见证了中国致力于创新发展，共商全球性问题解决方案，极大助力全球减贫事业。洪方坚定恪守一个中国原则，愿同中方发展独立自主、相互尊重的双边关系。祝愿两国人民友谊长存。

洪都拉斯外交部在当地时间去年3月25日通过推特宣布与台湾断交，然后在26日与中国大陆建立外交关系。时任中国大陆外交部长的秦刚与洪都拉斯外长雷纳当天在北京钓鱼台国宾馆，出席了两国建交仪式。

去年6月，应习近平邀请，卡斯特罗到中国进行六天访问。今年2月，中国与洪都拉斯签署中洪自贸协定早期收获安排，并将推动该安排早日生效实施。