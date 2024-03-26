成都试卷文章被指涉美化侵华日军 区教科院院长停职文章作者免职

中国成都新都区一份初中语文测试阅读材料被指美化侵华日军并侮辱八路军，相关教研员及区教科院院长被停职，文章原作者也被免职。

综合观察者网和《环球时报》星期二（3月26日）报道，网上多名博主3月24日爆料称，成都市新都区九年级语文试卷上的一篇阅读理解文章《杜鹃花落》，以一个侵华日军为视角，讲述其为给儿子报仇去打八路军，结果炸死了自己儿子。

文中有“二三十名左右的共军，在灌木间跳跃，却没有分散逃窜”，“还是一帮破衣烂衫的土八路干的”等语句。

有网民发现，根据试卷上的信息和网络公开资料，《杜鹃花落》这篇文章是河南汤阴县一所中学校长李佳前去年撰写并发在网上的。

网民质疑，这篇文章将日本侵略者的死描写得过于悲壮，还出现找八路军报仇的情节，是“明目张胆地美化侵华日军”。

成都市新都区联合调查组星期一（25日）在“新都发布”微信公众号发布情况通报说，新都区初三年级语文测试中，现代文阅读材料造成不良影响。

通报称，新都区已成立联合调查组进行全面调查，对相关教研员及区教科院院长予以停职，并将根据调查结果、依据相关规定对相关责任人员进行严肃处理。

河南省汤阴县教育局一位工作人员告诉《环球时报》，文章作者李佳前已被免职，当地很重视此事，正在处置中。