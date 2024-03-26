中国足坛反腐案密集宣判 足协原常务副秘书长陈永亮被判14年

中国足坛两名高层陈永亮和董铮，以及武汉足坛官员刘磊涉嫌受贿、行贿，分别被判14年至两年半不等刑期。

据人民法院新闻传媒总社微信公众号“人民法院报”消息，湖北省咸宁市咸安区人民法院星期二（3月26日）对中国足球协会原常务副秘书长兼国家队管理部原部长陈永亮涉嫌受贿、行贿案作出一审判决，陈永亮被处以14年有期徒刑和220万元（人民币，下同，约40万9800新元）罚金。

湖北省松滋市人民法院星期二一审公开宣判中国福特宝足球产业发展公司原总经理、中超联赛有限责任公司原总经理董铮受贿案，董铮被处以八年有期徒刑和200万元罚金。

湖北省咸宁市嘉鱼县人民法院星期二对武汉全民健身中心原副主任刘磊受贿、行贿案一审公开宣判，决定对刘磊处以两年六个月有期徒刑和30万罚金。

陈永亮、董铮和刘磊受贿违法所得均依法予以追缴，上缴国库。

据央视新闻报道，在今年1月的庭审中，陈永亮被揭露在2015年至2022年间51次非法收受20多个俱乐部、地方足协及个人给予总额高达1934.444万元。根据指控，陈永亮对俱乐部赢得比赛、调整场地，球员入选国家队、免除处罚等各项请托有求必应，肆意滥用权力；为谋求个人对权力的追求，跑官买官，边腐边升。他先后四次向时任中国足协党委书记于洪臣行贿，总计90万元。陈永亮在庭审中受贿、行贿供认不讳。

另据体坛周报报道，今年1月的庭审情况显示，董铮毕业于北京外国语大学，凭借懂外语的优势，曾担任原中国男足主教练阿里汉的翻译、中国男足国家队赛事协调以及国际足联、亚足联比赛监督等多个重要职位。他被控受贿逾2200万元，涵盖媒体版权合作、足球赛事承办、赛事票务代理、场馆验收、商务运营管理、装备违规处罚、参赛费拨付、球员经纪等。

根据今年1月的庭审，刘磊曾任武汉市足球管理中心竞赛部部长、武汉市足球协会竞赛部部长。刘磊的犯罪过程均与武汉市多个体育场馆的翻新、养护紧密相连。他利用职务便利，故意泄露工程信息，让原本公平的招投标工作，变成他牟利的工具。他一边收受贿赂，一边跑官要官，大搞钱权交易。

中国法院星期二对五起中国足坛反腐案例进行宣判。在上述三人之前，中国足协原主席陈戌源涉嫌受贿被判处无期徒刑。中国田协原主席于洪臣则涉嫌受贿，被判刑13年。