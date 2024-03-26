蔡英文：首批高效舰艇交付展现台湾自主造舰能量

台湾总统蔡英文主持首批高效舰艇交付典礼时说，首批高效能舰艇提前交付，展现台湾自主造舰能量，以及守护民主和自由的决心。

据台湾总统府官网消息，蔡英文星期二（3月26日）上午前往宜兰主持台湾海军高效能舰艇“安江”和“万江”军舰交舰典礼。

蔡英文在致词时说，海军“安江”军舰和“万江”军舰星期二举行交舰典礼，意味着台政府推动的自主建造高效能舰艇计划，已达成首批六艘舰艇全部交付的目标。

在追溯四年前的景象时，蔡英文说：“记得四年前，我将第一艘高效能舰艇命名为‘塔江’军舰。其中的塔字象征着‘国舰国造’的工作，只要坚持到底，就会积沙成塔。”

她称，过去这几年，台湾坚定地落实国防自主，由台湾自制的舰艇，一艘接一艘命名、下水、交舰，速度越来越快。像2021年，“塔江”军舰通过作战测评、顺利成军后，高效能舰艇的优异性能获得国际认同。

蔡英文说，台湾因此加速量产，“今天的交舰作业（达成首批六艘高效能舰艇全数交付），就从原订的2025年提前完成”。

蔡英文透露，她本月初参加了嘉义级巡防舰第三艘交船、以及第四艘的下水典礼。这些成就都一再证明台湾自主造舰的能量，以及守护民主、自由的决心。

蔡英文说，高效能舰艇不仅具有匿踪性、航行稳定性，更是海军首型具备防空能力的小型舰船。首批六艘舰艇全数交舰后，除了取代即将汰除的锦江级舰，提升舰艇性能，也让台海军人员在执行勤务时，有更安全的工作环境。