胡锡进：告莫言不得逞是反对构陷整人的一次宣示

诺贝尔文学奖得主、中国知名作家莫言此前陷入“被举报”风波，但法院并未受理举报。中国官媒《环球时报》前主编胡锡进星期二（3月26日）发文指出，告莫言不得逞，是中国社会拒绝上纲上线、反对构陷整人的一次宣示。

胡锡进说，起诉莫言未被受理，这个结果很正常，也是之前大多数人的预期。一些人不喜欢莫言很正常，批评他、嘲讽他，骂他的作品烂都没问题。但是给他扣“侮辱革命先烈”“美化侵华日军”等敏感政治帽子，就破底线了。把它们作为罪名起诉莫言，就是动机高度值得怀疑的拙劣表演。

胡锡进指出，中国社会是多元的，同时应有的原则不能少。在这一对关系中，用自己的言论自由去冲击作家文学创作的应有空间，是对多元和原则性的双重破坏。因为可能造成的结果决不会是多元性张力的增加，而只会是处处分辨所谓“政治正确”和向它靠拢的紧张感。

胡锡进最后说，告莫言不得逞不会有多元的损失，而一旦告莫言得逞，将构成标志性事件，产生剧烈后果。所以说告莫言不得逞是社会拒绝上纲上线、反对构陷整人的一次宣示。

拥有22万粉丝的新浪博主“说真话的毛星火”，上月开始在网络投诉举报莫言作品《红高粱家族》和《丰乳肥臀》涉嫌美化侵华日军、抹黑英雄先烈、歪曲历史和违反英烈法。他要求官方重新审查相关书籍并封杀莫言、禁止市场再出版，并向北京地方法院提交了起诉莫言的文字材料。

胡锡进随后批评上述博主打着“爱国”旗号给莫言扣帽子。该博主隔天作出回应，称要起诉胡锡进。