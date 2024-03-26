港府争取国际私法协会在港设联络办事处

香港特区政府将向国际私法协会提出申请，争取该协会在香港设立联络办事处。

据香港政府公报网消息，香港律政司司长林定国星期一（3月25日）在立法会司法及法律事务委员会会议就与国际法律及争议解决机构合作和争取其在香港落户或开展活动的最新发展开场发言时，透露上述消息。

林定国说，为提升香港的国际形象，并推广香港法律及争议解决服务的优势和机遇，律政司一直推行政策措施，加强与知名的国际法律及争议解决机构合作和争取其在香港落户或开展活动。

林定国称，律政司于2022年5月27日和国际统一私法协会（国际私法协会）签署的合作谅解备忘录进一步加强国际私法协会与香港的合作。

他介绍，香港律政司副司长于2023年3月6日访问意大利罗马，并与国际私法协会秘书长和其他管理层成员会面，探讨该会与香港进一步合作的机会，同意于今年11月初香港法律周举行期间合办第二届亚太国际私法高峰会议。

林定国说，在中央政府支持下，律政司正与国际私法协会秘书处合作，争取在今年6月向国际私法协会理事会提交一份关于在香港法律枢纽设立联络办事处的正式资料文件。

他指此举措将有助国际私法协会在亚太地区推广其工作，又可进一步提升香港作为区内国际法律及争议解决服务中心的地位。