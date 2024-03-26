赖清德：就任后守护安全也努力让经济持续发展

台湾副总统赖清德希望在5月20日就任总统后，除守护台湾安全外，也要让台湾经济持续发展。

据台湾总统府官网发布的新闻稿，赖清德星期二（3月26日）上午前往桃园市华亚科技园区参访信息通信技术（ICT）产业暨座谈时，作出以上表述。

赖清德致词时说，他将在今年5月20日就任台湾总统，其责任是让台湾政策无缝接轨，持续稳定前进。

他说，经济产业是台湾生存发展的命脉。除了要守护台湾安全外，他还有另一个重要责任，就是听取业界先进宝贵的建言，共同努力让台湾经济持续发展。

赖清德指出，很多人关注台湾的半导体产业，而台湾ICT产业确实很强劲，每年相关企业创造了2000亿美元（约2689亿新元）以上的国际采购。他希望大家给予支持，协助他让ICT产业持续蓬勃发展，面对各项挑战能够迎刃而解。

另据TVBS新闻网报道，有20多家ICT资通讯业者参与星期二与赖清德的座谈。

与会人士透露，座谈会谈及的议题，包括扩大投资与租税抵减、布局人工智慧（AI）与6G创新应用科技、健全低碳永续发展环境、强化绿电供应系统，以及希望创建新南向人才资讯平台吸引高阶人力赴台等。

产业人士分析，在美陆科技战对抗下，拥有完整供应链的台湾资通讯产业是全球AI革命的关键之一。赖清德在520上任前拜访ICT企业，让业界信心大增。