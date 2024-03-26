贵州政协原副主席周建琨涉受贿被判无期

中国贵州省政协原副主席周建琨涉嫌受贿，被判处无期徒期。

据中国央视新闻客户端报道，重庆市第一中级人民法院星期二（3月26日）一审公开宣判贵州省政协原党组副书记、副主席周建琨受贿案，以受贿罪判处周建琨无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对查封、扣押在案的周建琨受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库，不足部分，继续追缴。

经法院审理查明，周建琨在1999年至2022年利用担任贵州省都匀市委副书记、市长，都匀市委书记，贵州省经济和信息化委员会副主任，贵州省人民政府副秘书长，贵州省安顺市委副书记、市长，安顺市委书记，贵州省毕节市委书记，贵州省政协党组成员、副主席，党组副书记、副主席等职务上的便利以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、工程承揽和项目审批等事项上提供帮助，非法收受财物共计折合1.08亿余元人民币（约2000万新元）。

重庆市第一中级人民法院认为，周建琨的行为构成受贿罪，数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失。

法院指鉴于周建琨到案后如实供述罪行，主动交代监察机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得财物及其孳息大部分已查扣到案，检举他人犯罪有重大立功表现，具有法定、酌定从宽处罚的情节，对他可依法从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，今年64岁的周建琨是河南叶县人。他在贵州深耕，历任贵州省黔南州外经委副主任、都匀市委书记、安顺市委书记、毕节市委书记等职。2017年起，周建琨任贵州省政协副主席、党组成员。2018年，他以贵州省政协党组成员身份继续兼任毕节市委书记，并在2020年再度当选省政协副主席。

2022年11月，周建琨官宣被查，成为中共二十大后落马的第五虎。去年6月，周建琨被开除中共党籍和公职，最高检随后以涉嫌受贿罪对他作出逮捕决定。同年11月，周建琨受贿案交由重庆市人民检察院第一分院审查起诉。