吉辽深化港口合作 推动东北海陆大通道建设

中国吉林与辽宁两省在扩大开放上深度合作，共同推动东北海陆大通道建设。

据中新社报道，吉林省商务厅与辽宁港口集团（下称“辽港”），长春兴隆综保区、长春国际陆港发展有限公司（下称“长春国际陆港”）与辽宁港口股份有限公司星期二（3月26日）在长春分别签署战略合作框架协议。

根据协议内容，合作各方将充分发挥政策、区位、服务、资源等优势，在优化运输服务、加快内陆港建设、推动海关监管互认等方面探索深层次合作路径。

吉林省商务厅对外贸易发展处副处长盛冲说，作为东北地区重要的对外开放窗口，辽港一直是吉林开展海外贸易的主要海运枢纽。此次签约后，将加快成立国际物流平台公司，为吉林企业提供全方位、全流程优质高效的公路、铁路、海路运输服务。

“长春—大连”海铁联运班列2021年常态化运行，实现了铁路班列与港口海运的无缝衔接。随着上述战略合作框架协议的签署，“长春—大连”班列将升级为图定班列。

长春国际陆港董事长王玥介绍，目前，“长春—大连”班列在集货和运输效率上已经从最初的大约三天缩短至大约17个小时，从铁路运输角度看，这已经可以和陆运媲美，而费用上相比陆运又节约很多。

王玥说，在国际物流平台公司成立后，将达成“两港如一港”的战略目标。通俗讲，即货物进到长春国际陆港等同于进入大连港，这不仅提高了运输效率，也有利于降低东北地区的物流风险。