台媒：习马二会或4月8日在北京登场

台湾前总统马英九即将访问中国大陆，台媒引述消息称，他将于4月8日在北京与中国大陆国家主席习近平会面。

马英九星期一（3月25日）宣布将于4月1日二度率领学生赴中国大陆访问。目前马英九办公室和中国大陆国台办尚未公布具体访问行程。

据台湾风传媒获悉，马英九大陆行的第一站是广州，预计2日前往黄花岗纪念72烈士，并到广东中山大学与青年对谈；4月3日前往西安，4日在陕西省黄陵县桥山祭祀广场祭祀黄帝，预计5日到秦始皇兵马俑博物馆参观兵马俑，并参访陕西历史博物馆。

报道称，马英九一行人也将到西安著名的小吃文物街回民街与马家大院，预计7日到访北京。据悉，马英九将于4月8日在北京与习近平进行“习马二会”，9日与北京大学学生座谈，10日参访北京故宫后，11日返台。

不过，马英九基金会执行长萧旭岑星期二（3月26日）接受广播节目专访时说，相关行程尚在安排，并未定案，“不知消息从何而来”。

萧旭岑说，两岸领导人在两岸分治66年后，于2015年11月7日首次在新加坡会晤，这场会晤让两岸关系进入新阶段，证明两岸可以有互信、可以坐下来谈；马英九已无党职与公职，基于九年前共同缔造的重要历史，当然希望有机会与老朋友碰面。

萧旭岑说，为期11天的访陆行程还在洽谈；这次到广东，将参访黄花岗七十二烈士纪念公园、孙中山翠亨村故居；到北京则会与北大学生交流。他说，马英九规划二度访陆的过程，基于尊重总统府，有先报备、提供约略行程；对于府方尊重并愿意提供安全维护安排表达感谢。此外，在宣布出访前，有向国民党主席朱立伦报告。

针对主持人黄暐瀚问若能见到习近平，会说什么？萧旭岑说，马英九此次访陆，无论见任何人，都会希望能传达台湾人心声；台湾民众希望两岸要和平、要交流，不要恶言相向，两岸能平稳走下去，回到和平发展的繁荣时期，千万不要发生战争。

针对是否担心“习马二会”被抹红，萧旭岑说，民进党在两岸关系束手无策，民生问题出那么多包，“还有脸抹红？”他还称，任何阻碍台湾和平、两岸和平的人，都是抵触台湾的利益，都是背叛台湾的行为。