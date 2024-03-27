中国长期投资者称外资撤出反而带来机遇

中美紧张关系使西方许多人认为中国不可投资之际，长期投资中国市场的投资者认为中国仍有恢复增长势头，外资的撤出反而带来了机遇。

据彭博社报道，在星期二（3月26日）的香港米尔肯研究院全球投资峰会上，厚朴投资董事长方风雷、春华资本创始人兼首席执行官胡祖六等投资人均对中国的长期增长表示乐观，尽管房地产市场低迷和美国地缘政治紧张局势带来了挑战。

基汇资本创始人吴继炜称，中国正处于房地产行业结构重组的关键节点。

吴继炜说，“当世界认为第二大经济体不可投资时，就存在机遇。”

报道称，过去几年，随着中国大范围打击私营部门，投资者面临着充满挑战的环境。与此同时，美国的制裁导致大量投资撤出中国，并使得对该市场的资产配置减少。外国企业对中国的新增直接投资在2023年降至30年低点，中国高层官员承诺今年将重点关注吸引海外资本。

方风雷认为，同时中国投资者对美国的幻想也日趋破灭，“对中国来说，最重要的还是好好专注自身。”

方风雷称，尽管拜登政府在核心技术和军事领域对中国采取“小院子、高围栏”的政策限制，但中国的人才丰富、市场和资本深厚意味着它仍将增长。

同在会上的胡祖六也赞同他的观点，认为中国经济如今正在重新调整为更加以消费者为中心，尽管这在短期内会带来阵痛。

胡祖六说，无论是拜登还是特朗普赢得第二个总统任期，美国的对华政策都将保持不变。

他称，中国经济实际上取决于中国的国家政策、消费者和企业家，“如果中国做到了这一点，那么美国的关联性就会下降。”