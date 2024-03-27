阿里巴巴撤回菜鸟赴港上市计划

继阿里巴巴停止云业务分拆、暂缓盒马上市（IPO）后，阿里巴巴再宣布菜鸟撤回赴港IPO的计划。

综合证券时报网和澎湃新闻报道，阿里巴巴集团星期二（3月26日）发公告宣布，决定撤回物流子公司菜鸟智慧物流网络有限公司（以下简称“菜鸟”）在港交所提交的上市申请，并要约收购菜鸟少数股东的股权和员工已归属的股权。本次收购涉及金额达37.5亿美元（50.47亿新元）。

公告指出，要约完成后，阿里巴巴集团计划调整菜鸟的部分业务，以更好实现与淘天集团和阿里国际数字商业集团的战略协同，并支持菜鸟对其全球网络进行长期战略拓展。

公开信息显示，菜鸟成立于2013年，是目前全球最大的跨境电商物流企业之一，年处理跨境电商包裹量超过15亿件。菜鸟是在去年9月26日晚向港交所递交招股书，成为阿里巴巴集团继“1+6+N”后第一个启动IPO的业务集团。

对于上市计划生变，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信星期二在电话会议上强调，监管方面对集团决定撤回菜鸟IPO申请没有发挥任何作用，“这是完完全全集团自己内部的决定”。

蔡崇信说，撤回菜鸟IPO有两个考量，一是过去几个月集团对中国和国际电商业务进行了评估，认为必须实现菜鸟运营与集团电商业务之间的深度融合，“集团的首要目标是要在电商领域获胜，需要恢复市场份额推动业务增长”。

他续称，第二是考虑到菜鸟在集团内的战略角色和未来规划，以及目前充满挑战的IPO市场环境，“我们认为菜鸟在当前或可预见将来进行IPO并不符合集团的发展策略，而IPO可实现的任何估值都无法反映我们当前认为的菜鸟的真正战略价值”。

去年3月，阿里巴巴集团宣布启动“1+6+N”组织变革，重组阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱六大业务集团。随后，阿里云业务分拆、盒马筹划IPO，菜鸟赴港上市相继启动。

但在这之后，阿里相继暂停云业务分拆、盒马IPO也宣告暂缓。