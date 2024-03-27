工程师车队遇袭 中国外交部要求巴基斯坦全力缉拿凶手

中国企业在巴基斯坦承建的达苏水电站项目车辆遭遇恐怖袭击，中国外交部要求巴基斯坦尽快彻查事件真相，全力缉拿凶手并绳之以法。

中国外交部网站星期三（3月27日）发声明称，中国强烈谴责这一恐怖主义行径，并对遇难者表示深切哀悼。同时，也要求巴方尽快彻查事件真相，全力缉拿凶手并绳之以法，采取切实有效措施保护在巴中国公民、机构和项目安全。

中国外交部称，中国正会同巴基斯坦全力推进事件善后处置工作。

据“中国驻巴基斯坦大使馆”微信公众号星期二（3月26日）消息，中国驻巴基斯坦大使姜再冬同巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔通电话。

穆尼尔称，达苏水电站项目车队遭遇恐袭事件让他深感震惊，巴方对中方遇难者表示深切哀悼，向遇难者亲属致以诚挚慰问。现场安全部队正加紧处置并做好善后工作。

他也说，巴基斯坦军方承诺将全面彻查案件，及时向中国方面通报调查进展，并采取进一步措施，全面加强对在巴中国人员、项目和机构的安保工作，确保中国公民在巴安全。

一名自杀式炸弹袭击者星期二（3月26日）开车撞向参加巴基斯坦西北部水坝项目工作的中国工程师车队，造成六人死亡，这是一周内针对中国在巴基斯坦利益的第三次重大袭击。

前两次袭击针对的是巴基斯坦海军的一个空军基地和中国在西南部俾路支省（Balochistan）使用的战略港口，北京正在该省投资数十亿美元建设基础设施项目。

据公开报道，2021年7月14日中国企业承建的达苏水电站项目出勤班车在赴施工现场途中遭遇爆炸，造成九名中国人员、巴基斯坦人员遇难。

资料显示，2017年3月8日在巴基斯坦首都伊斯兰堡同巴水电开发署举行了达苏水电站主体工程建设协议签约仪式，达苏水电站项目属于印度河流域水电梯级规划的第二级，总装机容量为5400兆瓦，建成后年发电量约120亿千瓦时。 2023年2月18日，中国能建葛洲坝集团巴基斯坦达苏水电站项目成功截流，工程进入坝体建设新阶段。