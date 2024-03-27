苹果在华出货量连续两个月同比下滑

尽管苹果表态要加大在华业务的投入，但数据显示，2月份苹果iPhone在华出货量仍同比下滑33%。

据彭博社报道，中国官方数据显示，因春节到来时间较晚，上月外国品牌智能手机出货量只有240万部，苹果占了其中相当大一部分，是唯一一家拥有可观市场份额的海外公司。

但数据显示，今年2月份iPhone出货量同比下滑33%，连续两个月出现下滑。根据中国信息通信研究院数据，1月份iPhone总出货量约为550万部，同比下降39%左右。

自去年9月苹果推出最新一代机型以来，iPhone在华销量一直没有很大起色，iPhone销售放缓还促使苹果在1月份罕见进行促销打折。

报道称，iPhone在华销量下跌一方面是高端市场被中国竞争对手华为抢占了份额，另一方面是中国消费者越来越不愿意在非必需品上花钱。

数据显示，2月份整个中国智能手机市场也萎缩了近三分之一。

Canalys分析师Nicole Peng说，苹果的中国零售渠道仍在消化2023年第四季度的出货量，这可能是最近几个月销量下滑的原因，但也预示着未来几个月苹果在华销售趋势将放缓。

尽管苹果在华市场的前景恶化，苹果CEO库克仍强调中国供应链对苹果的重要性。他说，苹果和中国供应链是非常融洽的双赢关系，对苹果供应链来说，没有比中国更重要的地方。

苹果上星期三（3月20日）在上海的零售店开业，这是亚洲规模最大的苹果零售店，库克现身当地出席开业仪式。