中国商务部：希望澳大利亚尊重世贸组织裁决取消关税措施

中国商务部呼吁澳大利亚尊重世界贸易组织（WTO）的裁决，取消有争议的关税措施，纠正违规行为。此前，世贸组织的一个专家组部分支持中国对澳大利亚的反倾销申诉。

路透社星期三（3月27日）报道称，中国在近三年前就澳大利亚对风塔、铁道轮毂和不锈钢水槽等产品采取反倾销和反补贴措施提出申诉。

据澳大利亚广播公司报道，世贸组织裁决称，澳大利亚对这三种中国进口产品的倾销和补贴调查存在缺陷。裁决建议澳大利亚修改或撤销相关反倾销和反补贴措施。

中国商务部网站26日消息显示，中国对专家组作出的客观、公正裁决表示赞赏。

中国商务部称，专家组裁决是清楚和明确的，澳方对中国企业相关产品采取反倾销措施的“歧视性做法”是错误的。

中国商务部也说，中国希望澳方尊重裁决，尽快纠正“违规做法”，取消有关征税措施，并在其他贸易救济措施中严格遵守世贸规则，与中方相向而行，共同推动中澳经贸关系健康发展。

澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）发表声明称，出于澳大利亚对基于规则的贸易体系的支持，澳大利亚政府接受世贸组织专家组的裁决。

法雷尔表示，澳大利亚将与中国接触，并采取措施落实专家组的调查建议。

不过在风塔的问题上，澳大利亚联邦工业部长胡士奇（Ed Husic）已经于3月15日即中国外长王毅访澳前几天签署文件，将按原定日期于今年4月16日终止对华风塔的反倾销行动。对此中国方面表示欢迎。