中国1至2月规模以上工业企业利润回升

中国官方发布的最新数据显示，今年1至2月中国全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，延续了去年8月以来的增长势头，为经济再添一个正面迹象。

中国国家统计局星期三（3月27日）公布数据显示，1至2月全国规模以上工业企业利润同比增长10.2%，利润由去年全年下降2.3%转为正增长。

据彭博社报道，上述数据得益于上年同期较低的比较基数，而2023年最后五个月中，四个月录得两位数增长。

报道称，工业企业利润的增长进一步证明，在国外需求反弹和中国政策刺激的背景下，世界第二大经济体今年的基础更加稳固。不过，随着房地产低迷和信心低下打压中国国内需求，通货紧缩压力依然存在，工业品出厂价格的下跌也挤压了工业企业的利润率。

根据中国国家统计局，工业企业营收明显改善。随着市场需求持续恢复，工业生产较快增长，工业企业营收增长明显加快。1至2月份，规上工业企业营业收入同比增长4.5%，高于上年全年营收增速3.4个百分点，企业营收回升态势明显，为利润增长创造有利条件。

中国国家统计局也称，超七成行业利润增长，制造业、电气水业增长较快。1至2月份，在41个工业大类行业中，有29个行业利润同比增长，增长面为70.7%，比上年全年扩大4.8个百分点。

装备制造业利润明显回升，也是贡献最大的行业板块。数据显示，1至2月份，装备制造业利润同比增长28.9%，增速比上年全年加快24.8个百分点，拉动规上工业利润增长6.7个百分点。

据统计，消费品制造业利润持续恢复，多数行业利润实现增长。受益于国内外需求改善，叠加春节假期有力带动，消费需求平稳恢复，消费品制造业利润实现较快增长。1至2月份，消费品制造业利润由上年全年下降1.1%转为同比增长12.9%。