港保安局长批《纽约时报》涉港文章极具误导性

俗称香港《基本法》23条的《维护国家安全条例》立法通过后，引来西方国家和媒体的批评。香港保安局长邓炳强去信美国《纽约时报》，对该报刊发极具误导性的评论文章表达不满。

《纽约时报》星期二（3月26日）刊登一篇题为《香港人现在只能低声谈论自由》（Hong Kongers Now Only Whisper About Freedom）的文章。

文章称，《香港国安法》和23条立法使用的语言都宽泛模糊，是“旨在将公民自由置于死地、将保护人民自由的机构变成镇压工具的钝器”。

文章还写道，23条立法通过后，香港人正悄悄地采取预防措施，把“那些令人兴奋的日子留下来的书籍、T恤衫、录像片段、电脑文件和其他文件处理掉”。

据香港《星岛日报》报道，邓炳强表示，他对文章极具误导性的言论强烈不满和谴责。《香港国安法》和《维护国家安全条例》针对危害国家安全的行为，并明确列出罪行的犯罪要素，守法的人士包括到港的普通旅客，并不会误堕法网。

邓炳强说，《维护国家安全条例》中管有煽动刊物的罪行，已明确规定只有在一个人无合理辩解下，管有煽动刊物才构成犯罪。刊物是否具有煽动意图，必须在考虑所有相关情况后才能确定，如果涉案人不知道刊物具有煽动意图，就不可能被定罪。

邓炳强重申，《维护国家安全条例》明确规定《基本法》所保障的权利和自由，以及相关国际人权公约的规定都会依法受到保障。他说，强烈敦促《纽约时报》确保有关香港的报道公平公正，停止危言耸听。