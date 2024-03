港保安局长批《纽约时报》涉港文章极具误导性

俗称香港《基本法》23条的《维护国家安全条例》立法通过后,引来西方国家和媒体的批评。香港保安局长邓炳强去信美国《纽约时报》,对该报刊发极具误导性的评论文章表达不满。

《纽约时报》星期二(3月26日)刊登一篇题为《香港人现在只能低声谈论自由》(Hong Kongers Now Only Whisper About Freedom)的文章。

文章称,《香港国安法》和23条立法使用的语言都宽泛模糊,是“旨在将公民自由置于死地、将保护人民自由的机构变成镇压工具的钝器”。

文章还写道,23条立法通过后,香港人正悄悄地采取预防措施,把“那些令人兴奋的日子留下来的书籍、T恤衫、录像片段、电脑文件和其他文件处理掉”。

据香港《星岛日报》报道,邓炳强表示,他对文章极具误导性的言论强烈不满和谴责。《香港国安法》和《维护国家安全条例》针对危害国家安全的行为,并明确列出罪行的犯罪要素,守法的人士包括到港的普通旅客,并不会误堕法网。

邓炳强说,《维护国家安全条例》中管有煽动刊物的罪行,已明确规定只有在一个人无合理辩解下,管有煽动刊物才构成犯罪。刊物是否具有煽动意图,必须在考虑所有相关情况后才能确定,如果涉案人不知道刊物具有煽动意图,就不可能被定罪。

邓炳强重申,《维护国家安全条例》明确规定《基本法》所保障的权利和自由,以及相关国际人权公约的规定都会依法受到保障。他说,强烈敦促《纽约时报》确保有关香港的报道公平公正,停止危言耸听。