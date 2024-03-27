国台办谈马英九大陆行：愿提供必要协助

台湾前总统马英九将于4月二度访问中国大陆，外界高度关注他此次行程。大陆国台办星期三（3月27日）说，“愿意提供必要协助，也预祝马英九先生此行一切顺利”。

据中新网报道，国台办星期三举行例行新闻发布会，有媒体就马英九将再度访问大陆一事提问。

国台办发言人陈斌华回答，将会妥善做好马英九来访的活动安排，并表示欢迎马英九率团来访，愿意提供必要协助，也预祝马英九此行一切顺利。

马英九基金会执行长萧旭岑星期一（3月25日）举行记者会说，应大陆方面邀请，马英九将率领青年学子，于4月1日至11日赴大陆广东、陕西与北京，参访中华文化历史景点与企业，并出席祭黄帝陵大典，同时将偕同青年学子访问中山大学、北京大学，让两岸学子进行交流。

陈斌华随后宣布，马英九将率台湾青年到广东、陕西、北京等地寻根、交流，参加“甲辰（2024）年清明公祭轩辕黄帝典礼”等活动并参访。

马英九2023年3月底首度返回大陆湖南祭祖，同年7月他邀访北京大学等五所大陆大学的学生到台湾交流。马英九此次访问大陆时机，恰好在台湾候任总统、自称“务实台独工作者”的赖清德5月20日就职前，故外界高度关注他是否会再次与中国大陆国家主席习近平会面。

据台湾《联合报》发自北京的报道，有媒体就此在发布会上提问，陈斌华则回答，目前没有可以提供的信息。

报道称，陈斌华在媒体后续追问中，提到“马英九先生来访，大家都非常关注”，并再次强调会妥善做好马英九此行的相关活动安排。