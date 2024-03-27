台立院成立镜电视调阅专案小组 民众党立委任召集人

台湾立法院通过成立镜电视调阅专案小组，调查这家亲绿媒体被质疑获得牌照有绿营护航的争议，由民众党立委林国成担任小组召集人。

综合台湾《自由时报》《联合报》和中央社报道，国民党立委邱若华等人质疑台湾国家通讯传播委员会（NCC）主委陈耀祥护航镜电视取得执照，本月11日于立法院交通委员会提出临时提案，要求成立镜电视调阅专案小组。

立法院交通委员会星期三（3月27日）开会讨论设置调阅专案小组作业要点，并由国民党立委鲁明哲、民进党立委李昆泽分别提出草案。蓝绿均为此发布甲级动员，但在国民党与民众党立委的人数优势下，运作要点通过，并推举林国成担任小组召集人。

调阅专案小组运作要点写明，小组运作期间从即日起至5月31日，成员可向NCC、经济部、公平交易委员会等单位调阅文件，且得赴相关单位查访、访谈相关人士；若机关拒绝提供机密文件，应以书面释明机密种类和原因，并在三天内送交专案小组存查。

立场亲绿的镜电视在2022年取得执照，然而创办人裴伟于镜电视董事会的录音档外流，内容称发照是总统蔡英文授意，引发轩然大波，NCC最后在附带12项决议后通过其执照。

民众党立法院党团总召黄国昌指民进党当局护航包庇镜电视，里面黑幕重重，连镜电视三位董事和一位监事都看不下去；国民党立法院党团总召傅崐萁受访时也说，要让全民看清民进党八年来如何钳制媒体，甚至动辄过百亿的新闻台执照让派系御用。