北京市提出年底前基本解决外籍人员支付难题

北京市提出，到今年年底之前，基本解决外籍来京人员等群体支付痛点难点问题。

据中新网报道，北京市人民政府办公厅星期二（3月26日）正式印发《北京市关于进一步优化支付服务提升支付便利性工作实施方案》。

《实施方案》制定三项阶段性目标：今年4月底前，集中攻坚推动一批支付便利化项目落地，解决一批支付服务突出问题；6月底前，持续提升移动支付、银行卡、现金等支付方式的友好度和便利性；12月底前，基本解决老年人、外籍来京人员等群体支付痛点难点问题，支付受理环境进一步优化，更好满足多样化支付服务需求，支付服务水平得到巩固提升。

为确保各项任务加快推进并取得实效，《实施方案》提出，建立提升支付服务水平市级协调机制。统筹协调24家责任单位及各区政府、北京经济技术开发区管委会，共同形成中央与地方、北京市各行业管理部门之间、各行业管理部门与属地政府之间紧扣目标、同向发力的工作格局。各责任单位分工负责推进具体任务落实，各区政府、北京经济技术开发区管委会落实属地责任。

同时，《实施方案》鼓励创建区域特色的示范街区，全面提升北京市支付服务便利性。在北京首都国际机场和北京大兴国际机场支付服务示范区取得良好成效的基础上，将示范区逐步向全市重点场所积极推广，打造一批设施更加齐备、标识更加清晰、服务更加便利的支付服务示范街区。