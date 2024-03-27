萧美琴：支持台湾已成欧洲议会跨党派共识

台湾候任副总统萧美琴说，欣见近年来支持台湾已成为欧洲议会及各国国会跨党派的共识，期盼未来在坚实基础上，持续深化台湾和欧盟的合作与交流。

据台湾外交部星期三（3月27日）发布的新闻稿，台湾外交部长吴钊燮星期二（3月26日）以晚宴欢迎欧洲议会对中国关系代表团团长包瑞翰（Reinhard Bütikofer）所率领的泛欧绿党访台团，他感谢欧洲议会及德国国会议员长期坚定支持台湾的情谊。晚宴也邀请近期访问欧洲的萧美琴出席。

吴钊燮感谢欧洲议会及德国国会近年来持续强化对台湾的支持，包括关切台海紧张情势，支持台湾国际参与，并呼吁欧盟及德国深化与台湾各项实质交流，为促进台欧关系带来强劲动能。

萧美琴说，透过实地造访更能了解台湾，并彰显台湾和欧盟是民主、自由、法治、人权的理念相近伙伴。她也欣见近年来支持台湾已成为欧洲议会及各国国会跨党派的共识，期盼未来在此坚实基础上，持续深化台湾和欧盟的合作与交流。

包瑞翰表示，支持民主台湾及台海和平稳定不仅符合欧盟价值，更与全球及欧洲的繁荣利益相系，相信下届欧洲议会将延续友好动能。

根据新闻稿，双方也就区域政经情势、反制假信息、深化双边经贸合作等议题深入交换意见，并同意将续深化台湾与欧洲议会及德国国会等各项合作交流。

此前，台湾外交部星期天（3月24日）称，萧美琴应欧洲智库邀请，访问捷克、波兰及立陶宛等国，期间曾与捷克参议院议长韦德齐与众议院代理议长巴图谢克、立陶宛国会议长希米利特，以及波兰参议院副议长卡敏斯基等人会面，同时与各国国会友台小组成员，以及波海三国立陶宛、爱沙尼亚、拉脱维亚等国会外委会主席互动交流。