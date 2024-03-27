湖南农村户口迁往城镇的可申请迁回农村

中国湖南省官方称，2016年2月3日湖南省实施户籍制度改革后，将户口由农村地区迁往城镇地区的户籍人口，可以凭居民户口簿，申请将户口迁回原迁出地落户。

据新湖南客户端和澎湃新闻报道，湖南省公安厅星期二（3月26日）召开户政管理便民利企服务举措新闻发布会。湖南省公安厅党委委员、副厅长汤向荣在会上宣布，将推出七项便民利企服务举措，包括全面放开城镇落户限制、放宽农村地区落户政策等。

在全面放开城镇落户限制的举措中，在湖南省城镇地区连续居住满半年的中国户籍居民，可以凭居住证，申请将户口迁入居住地城镇，并按照以下落户地址顺序落户：拥有房屋合法所有权的，在房屋所在地登记户口；没有房屋合法所有权的，经挂靠亲友同意，可将户口挂靠亲友家庭户，也可以在申请人单位集体户、当地人才服务机构集体户、租住地社区集体户登记户，或者在租赁房屋所在地登记户口。

至于放宽农村地区的落户政策，汤向荣说，2016年2月3日湖南省实施户籍制度改革后，将户口由农村地区迁往城镇地区的户籍人口，可以凭居民户口簿，申请将户口迁回原迁出地落户。

同时，原迁出家庭户因全户迁出等原因，已不存在的，经当地亲友家庭户的户主同意，可以在当地亲友家庭户落户；无亲友家庭户接受其入户的，可以在当地村（居）委会公共集体户落户；取得农村宅基地使用权并办理不动产权属证书的公民（含不动产权属证书登记的下列人员：共有人、家庭成员），可以凭不动产权属证书，申请将户口迁入农村宅基地的所在地。