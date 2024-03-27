习近平会见美商界人士：中国经济健康可持续 改革不停顿开放不止步

中国国家主席习近平与美国工商界人士会面时强调，中国经济健康、可持续，且改革不会停顿、开放不会止步。他也提到，中美之间分歧永远会存在，但要“求大同、存小异”，建立更多共识。

据央视新闻客户端报道，习近平星期三（3月27日）在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。

习近平说，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，只要中美双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。希望两国各界人士多来往、多交流，不断积累共识，增进信任，排除各种干扰，深化互利合作。

据央视稍早前公布的简短视频，习近平在会谈中还面带笑容地说：“不是有问到吗？中美你中有我，我中有你是怎么回事儿，就是通过交流嘛。交流、合作，最后交融，那不就你中有我、我中有你了吗？”

他还说，思想上也是一样，不同分歧永远会存在，因为人和人是不一样的，一家人也是不一样的，但要“求大同、存小异，建立更多的共识，国家之间，家庭之间，家庭内，亲人之间也是这样的”。

习近平说，中美关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来也要靠两国人民创造。

报道称，习近平听取了美方代表发言，并对他们关心的问题一一作出回应。

谈到中国经济时，习近平强调，中国经济是健康、可持续的。中国过去没有因为“中国崩溃论”而崩溃，现在也不会因为“中国见顶论”而见顶，“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心”。

习近平称，中国的改革不会停顿，开放不会止步，中国正谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，为包括美企在内的各国企业提供更广阔发展空间。

他说，中美双方要坚持相互尊重、互惠互利、平等协商，按经济规律和市场规则办事，扩大和深化经贸互利合作，尊重彼此的发展权利，追求中美共赢和世界共赢。

他也表示，欢迎美国企业更多参与共建“一带一路”，参加中国国际进口博览会等大型经贸活动，继续投资中国、深耕中国、赢在中国。

针对中美关系，习近平说，这几年，中美关系经历了不少波折，也遭遇过严峻挑战，其中的教训值得吸取。“中美关系回不到过去，但能够有一个更好的未来。”

他说，去年在旧金山与美国总统拜登举行的会晤，最大的共识就是中美关系应该稳下来、好起来。过去几个月，中美团队围绕这一共识在政治外交、经贸财金、执法禁毒等各领域保持沟通，取得进展。

习近平说，当前形势下，中美的共同利益不是减少了，而是更多了。“中美应该成为对方发展的助力，而不应该成为阻力”。

他呼吁美国同中方相向而行，树立正确战略认知，妥善处理敏感问题，保持中美关系止跌企稳的势头，积极探索正确相处之道，推动中美关系持续稳定健康向前发展。

据报道，美中关系全国委员会董事会主席格林伯格、黑石集团董事长兼首席执行官苏世民、高通公司总裁兼首席执行官安蒙、哈佛大学肯尼迪政府学院院长艾利森、美中贸易全国委员会会长艾伦等美方人士出席会见。

路透社引述知情人士称，整场会谈历时约90分钟。