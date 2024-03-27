习近平会见美商界人士：中国经济健康可持续 改革不停顿开放不止步

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更新 / 2024年3月27日 5:47 PM
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发布 / 2024年3月27日 4:55 PM
中国国家主席习近平（前排中间）星期三早上在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。（中新社）
中国国家主席习近平（前排中间）星期三早上在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。（中新社）

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中国国家主席习近平与美国工商界人士会面时强调，中国经济健康、可持续，且改革不会停顿、开放不会止步。他也提到，中美之间分歧永远会存在，但要“求大同、存小异”，建立更多共识。

据央视新闻客户端报道，习近平星期三（3月27日）在北京人民大会堂集体会见美国工商界和战略学术界代表。

习近平说，中美关系是世界上最重要的双边关系之一，只要中美双方都把对方视为伙伴，相互尊重、和平共处、合作共赢，中美关系就会好起来。希望两国各界人士多来往、多交流，不断积累共识，增进信任，排除各种干扰，深化互利合作。

据央视稍早前公布的简短视频，习近平在会谈中还面带笑容地说：“不是有问到吗？中美你中有我，我中有你是怎么回事儿，就是通过交流嘛。交流、合作，最后交融，那不就你中有我、我中有你了吗？”

他还说，思想上也是一样，不同分歧永远会存在，因为人和人是不一样的，一家人也是不一样的，但要“求大同、存小异，建立更多的共识，国家之间，家庭之间，家庭内，亲人之间也是这样的”。

习近平说，中美关系史是一部两国人民友好交往的历史，过去靠人民书写，未来也要靠两国人民创造。

报道称，习近平听取了美方代表发言，并对他们关心的问题一一作出回应。

谈到中国经济时，习近平强调，中国经济是健康、可持续的。中国过去没有因为“中国崩溃论”而崩溃，现在也不会因为“中国见顶论”而见顶，“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心”。

习近平称，中国的改革不会停顿，开放不会止步，中国正谋划和实施一系列全面深化改革重大举措，持续建设市场化、法治化、国际化一流营商环境，为包括美企在内的各国企业提供更广阔发展空间。

他说，中美双方要坚持相互尊重、互惠互利、平等协商，按经济规律和市场规则办事，扩大和深化经贸互利合作，尊重彼此的发展权利，追求中美共赢和世界共赢。

他也表示，欢迎美国企业更多参与共建“一带一路”，参加中国国际进口博览会等大型经贸活动，继续投资中国、深耕中国、赢在中国。

针对中美关系，习近平说，这几年，中美关系经历了不少波折，也遭遇过严峻挑战，其中的教训值得吸取。“中美关系回不到过去，但能够有一个更好的未来。”

他说，去年在旧金山与美国总统拜登举行的会晤，最大的共识就是中美关系应该稳下来、好起来。过去几个月，中美团队围绕这一共识在政治外交、经贸财金、执法禁毒等各领域保持沟通，取得进展。

习近平说，当前形势下，中美的共同利益不是减少了，而是更多了。“中美应该成为对方发展的助力，而不应该成为阻力”。

他呼吁美国同中方相向而行，树立正确战略认知，妥善处理敏感问题，保持中美关系止跌企稳的势头，积极探索正确相处之道，推动中美关系持续稳定健康向前发展。

据报道，美中关系全国委员会董事会主席格林伯格、黑石集团董事长兼首席执行官苏世民、高通公司总裁兼首席执行官安蒙、哈佛大学肯尼迪政府学院院长艾利森、美中贸易全国委员会会长艾伦等美方人士出席会见。

路透社引述知情人士称，整场会谈历时约90分钟。

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