台湾一素食餐厅疑似食物中毒事件已有两人死亡

台湾一家位于台北市信义区远东百货的素食餐厅“宝林茶室”疑似爆发食物中毒事件，目前已有两人死亡，另有两人在重症监护室。台湾官方已将此视为重大食品安全事件。

综合《联合报》和中时新闻网报道，台北市卫生局通报，截至星期三（3月27日），接获累计10宗疑似与上述餐厅相关的食物中毒个案，就医者有两人死亡，另外两人在重症监护室。

两起死亡案例病症类似，患者在肝脏、肾脏快速衰竭后，被送至重症监护室洗肾后仍然未能恢复。

台北市卫生局目前已要求业者暂停作业、停止供应餐点。

截至3月27日，台北市卫生局累计接获10起疑似食物中毒个案。患者分别从19日到23日到宝林用餐，食物包括河粉、粿条，他们在用餐后出现恶心、呕吐及腹泻等症状。

台北市卫生局在前往现场检查时，发现除了未提具员工健检资料外，该餐厅也将刀具夹置放在流理台上，未依规清洁摆放，并在碟盘中发现疑似蟑螂排泄物，限期在27日改善。

台湾卫福部食药署长吴秀梅受访时说，此次事件有民众死亡，视为重大事件。

报道称，有医生怀疑食物中毒可能是“米酵菌酸”毒素所致，除了米制品保存不当外，长时间在不良环境浸泡黑木耳也可能产生米酵菌酸。只要一毫克的米酵菌酸就能造成死亡 。

此前，台湾3月也爆出另一起食物安全事件，有民众举报多家厂商贩售的辣椒粉和咖喱粉含有可能致癌的“苏丹红”。