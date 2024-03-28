李强同荷兰首相会谈 吁欧方审慎出台限制性经贸政策

中国国务院总理李强在与荷兰首相吕特会谈时说，希望欧方审慎出台限制性经贸政策。

据中新社报道，李强星期三（3月27日）下午在钓鱼台国宾馆同到中国进行工作访问的吕特举行会谈。

李强说，当今世界变乱交织，保护主义、冷战思维抬头，对国际关系、国际经济造成较大冲击。中荷都坚持自由贸易，应继续扩大相互开放，加强务实合作，这有利于巩固深化两国关系，符合双方人民根本利益，也能为世界注入更多稳定性、确定性。

李强说，双方要持续扩大经贸合作规模，挖掘在人工智能、绿色转型、银发经济等领域合作潜力，加强在海上风电、光伏发电、氢能等领域创新合作，为两国发展提供更强动力。

他说，中方将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，欢迎更多荷兰企业赴华投资。中国政府也鼓励更多中国企业到荷兰投资发展，希望荷方为中方人员赴荷提供更多便利。

李强说，中方始终认为，合作应当是中欧关系的主流，伙伴才是双方对彼此最正确的定位。中方欢迎欧方分享中国超大规模市场机遇，希望欧方审慎出台限制性经贸政策和使用贸易救济措施。中方愿同荷方一道努力，推动中欧关系持续健康稳定发展。

中国国家主席习近平同一天也与吕特会面，据新华社报道，习近平说，人为制造科技壁垒、割裂产业链供应链，只会导致分裂和对立。中国人民也有正当发展的权利。吕特说，“脱钩断链”不是荷兰政府的政策选项，因为任何损害中国发展利益的行动也会伤及自身。

在美国的施压下，荷兰今年初开始拒绝向阿斯麦发放向中国出口深紫外（DUV）光刻机的许可证。但荷兰也面临着保护自身经济利益的压力。随行访华的荷兰贸易部长范勒文在出发前对荷兰媒体称，捍卫阿斯麦的利益是他的“第一”要务。