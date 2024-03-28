王文涛会见荷兰贸易部长：盼荷兰确保光刻机贸易正常进行

中国商务部部长王文涛会见荷兰贸易部长范勒文时表示，希望荷兰秉持契约精神，确保光刻机贸易正常进行。

据中国商务部官网消息，王文涛星期三（3月27日）在北京会见来访的荷兰贸易部长范勒文。双方重点就光刻机输华和加强半导体产业合作等议题深入交换意见。中国商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激参加会见。

王文涛说，今年是中荷建立开放务实的全面合作伙伴关系10周年。在两国领导人战略引领下，中荷经贸关系稳步发展。

他表示，中方赞赏荷方坚持自由贸易，视荷方为可信赖的经贸伙伴，希望荷方秉持契约精神，支持企业履行合同义务，确保光刻机贸易正常进行。同时要防止安全泛化，共同维护全球半导体产业链供应链稳定，推动双边经贸关系持续健康发展。

范勒文星期三在X平台（前称推特）发文说，他与王文涛进行广泛交流。中国是荷兰在亚洲的最重要贸易伙伴，双方能就自由公平的世界贸易达成良好协议至关重要。

他说：“我们能就市场准入、企业公平营商环境和敏感技术等无法立即达成协议的议题进行讨论是件好事。”

为遏制中国发展自制芯片的能力，美国对包括荷兰在内的盟友施压，要求他们不要出售先进半导体设备给中国。作为荷兰最大半导体厂商的阿斯麦（ASML），面对来自美国和荷兰政府的压力，同时要维护自身的经济利益。

范勒文星期二（26日）接受荷兰媒体采访时说，他将捍卫荷兰光刻机巨头阿斯麦利益视为首要任务。但他也说：“我们和合作伙伴的国家安全因素会放在经济利益之前。”