浙江原副省长朱从玖被起诉

中国最高人民检察院通报浙江省政协原副主席朱从玖受贿案最新进展，指此案已交由江西省赣州市人民检察院审查起诉。

据中国最高检官网星期三（3月27日）消息，浙江省政协原党组成员、副主席朱从玖涉嫌受贿案，由国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由江西省赣州市人民检察院审查起诉。江西省赣州市人民检察院已向江西省赣州市中级人民法院提起公诉。

江西检察机关在审查起诉阶段依法告知了被告人朱从玖享有的诉讼权利，并讯问了朱从玖，听取了辩护人的意见。

检察机关起诉指控，朱从玖利用担任上海证券交易所党委副书记、总经理，中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理兼发行监管部主任，浙江省政府党组成员、副省长，浙江省政协党组成员等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开资料显示，今年59岁的朱从玖曾长期在金融监管系统工作，先后担任中国人民银行金融管理司干部，中国证券监督管理委员会办公室干部，上海证券交易所总经理、党委书记，中国证券监督管理委员会主席助理、党委委员等职。

2012年5月，朱从玖任浙江省副省长，2022年7月辞任副省长，后任浙江省政协副主席，直至去年5月官宣被查，同年11月先后被开除中共党籍和公职，以及被最高检以涉嫌受贿罪作出逮捕决定。