美在台协会：美议员伯格曼访台行程为出访印太一环

美国在台协会（AIT）公布，美国众议员杰克·伯格曼率团访问台湾，是他出访印太的一环。

AIT星期四（3月28日）在官网发布新闻稿，指美国联邦共和党籍众议员杰克·伯格曼（Jack Bergman）于2024年3月27日至29日率团访问台湾。此访问行程为伯格曼出访印太地区的一环。

代表团同行议员包括两名民主党籍众议员唐纳德·诺可罗斯（Donald Norcross）和吉米·帕内塔（Jimmy Panetta）。这一国会代表团将与台湾资深领袖会面，讨论美台关系、区域安全，贸易与投资，以及其他与美台利益相关的重要议题。

台湾外交部星期三（27日）在官网公告，美国联邦众议院军事委员会情报暨特种作战小组主席伯格曼率跨党派访问团在3月27日至29日赴台访问，成员包括众议院军事委员会空陆小组民主党首席议员诺可罗斯及众议员帕内塔。

时任小组副主席墨菲（Stephanie Murphy）曾于2022年率领美国众院情报暨特种作战小组访台。伯格曼这次筹组跨党派访问团再次访台，彰显对台海和平稳定及台美安全合作的高度支持与重视。

台外交部诚挚欢迎三名议员在《台湾关系法》立法即将满45周年之际到访，以具体行动展现对台湾的支持。访问团在台期将与正副总统蔡英文、赖清德，以及副总统当选人萧美琴会面，就台美关系、台海及区域安全情势等议题交换意见。